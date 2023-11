KUULA | „Istmesoojenduse“ 179. osa: võistlussõidukeid automaksust ei vabastata

Seekord alustame kuulajakirjadest - täpsustame natuke, kuidas võiks Eesti keeles tõlkida FIA, ja kiidame heaks ettepaneku tuua proovisõitude rubriiki sisse ka hoolduste maksumus. Täname tähelepanelikke kuulajaid!

Edasi Eesti uudiseid - juurde on tulnud kaks kiiruskaamerat ning töö käib, et aktiveerida ka Russalka omad. Vanasadama trammi osas on samuti uudiseid.

Parkimisrubriigis räägime rendiautodest ja Tallinna lennujaamast - mõni aeg tagasi kritiseerisime seda, et lennujaama juurde enam rendikaid jätta ei saa. See olukord õnneks kaua ei kestnud. Kütuserubriigis läheb suuremate muudatusteta, küll aga on tarvilik kommenteerida kuulujutte, et 2027. aastal kütus 40% kallimaks minevat.

Automaksu eelnõu on saanud üle 50 muudatusettepaneku, mõned poliitikud on näinud võimalust ka hobiauto- ja võistlussõidukiomanike poolehoidu püüda. Selles osas on kahjuks tuua ka kaks kurba uudist.

Vahepeal on selgunud nii Eesti aasta auto kui Eesti autogala finalistid, teise ürituse puhul antakse auhindu lausa kuues kategoorias. Millal võitjad selguvad?

Vaatame loomulikult ka üle ookeani - tundub, et Ameerika Ühendriikides üle kuue nädala toimunud autotootjate töötajate ametiühingu UAW streik on lõppemas, ja seda edukalt. Nädala Eloni rubriigis räägime olulise Tesla kohtuasja võidust, Cybertruckist ja plaanitavast soodsast Teslast.

Nädala proovisõiduauto on Škoda Scala. Stuudios on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson. Saadet saab kuulata allolevas pleieris. Külasta ka saate Facebooki- ja Instagrami-lehte, kust saad jooksvat infot automaailma kohta ning näha proovisõiduautodega seonduvat. Head kuulamist!

