Euroopa suurimat vanatehnikalaata ei jõua kolme päevaga ära uudistada

Laadast endast: see kestab reedest pühapäevani ning kuna müügipinna pikkus on 26 kilomeetrit, siis tundub harilikult kolmanda päeva lõpuks, et platsi läbimiseks, kauba vaatamiseks, ostlemiseks ja suhtlemiseks jääb aega puudugi! Veteramal osaleb igal aastal keskmiselt 4000 kauplejat ning umbkaudu 50 000 külastajat, kellest valdav osa on klassikaliste sõidukite omanikud või restaureerijad.