PROOVISÕIT | Hyundai Ioniq 6: pai silmadele, valus kõrvadele

Ioniq 5 disain mõjus üllatavana, kuid õnnestununa ning enamik autotootjaid oleksid korporatiivse identiteedi vaimustuses asunud tootma matrjoškade stiilis sellest veidi suuremaid ja väiksemaid koopiaid. Aga Hyundai valis totaalselt teise tee: Ioniq 6 on sedaan, mis ei näe sugugi välja nagu CUV (crossover-utility vehicle) olla tahtev Ioniq 5. Otse öeldes ei näe see üldse ühegi teise auto moodi välja.

Kas Maailma aasta auto 2023 tiitel koos aasta disainiauhinnaga on saadud ilmaasjata? Kindlasti mitte! Ioniq 6-s on tunda Hyundaid tema parimal moel ja tehnoloogiliselt on tegu absoluutse tipptasemega. Auto nagu elektriauto ikka, võiksid skeptikud öelda, ent kui kõik autod oleksid sarnased, oleks maailm tunduvalt igavam, ehkki samas ka parem paik. Aga see pole kindlasti see koht, kus me elada tahaksime!

Mis see siis ikkagi on?

Uue Hyundai suurim voorus ja puudus ühekorraga on see, et erinevalt peaaegu kõigist teistest autodest ei püüa see olla maastur. Ioniq 6 ei olegi tegelikult nii madal, kui visuaalselt tundub, seda peamiselt autopõhjas oleva aku tõttu, kuid isteasend ei jäta ruumi kahtlusteks – see on sõiduauto, sedaan, ainult ja vaid. Mõne jaoks on see väärtus, mõne peletab pärast proovisõitu minema, kuid ei jäta õhku küsimust, et mis see nüüd oligi?

Ioniq 6 tundub olevat inspireeritud pea sajanditagusest ajast, kus aerodünaamika parandamiseks disainiti autosid võimalikult tilgakujulisteks. Samas pole mõtet uskuda, et disainerid seda mäletasid, pigem kannustas neid soov eristuda ning samas luua voolujooneline sõiduk, mis suudab ühe laadimisega võimalikult kaugele sõita ning tulemuseks sai suurepärane õhutakistustegur 0,21.

Kuna uustulnuk kasutab sama platvormi mis Ioniq 5, siis tehniliselt on tegu sarnaste autodega (meenutame: platvorm määrab kõik!). Loomulikult on kasutuses ka muud Hyundai-KIA kontserni allhankijatelt pärinevad funktsioonid ja see pole üldse halb, otse vastupidi!