PROOVISÕIT | Mazda CX-60 pistikhübriid – ootused võivad petta

Mina istun Mazda linnamaasturivaliku kõige tipmises mudelis CX-60. Autos, mille puhul eeldasin ma, et see ei meeldi mulle üldse.

Teate küll seda tunnet – mõnikord teate juba kohtumise eel, et seltskond, kellega kohtuma lähete, teile tõenäoliselt ei istu, kuid kohtumist edasi lükata pole enam võimalik. Nii oletegi korduvalt vabandusi otsinud. Ja äkki avastate selles seltskonnas inimese, kellega on millestki rääkida. Selline dialoog tekkis mul Mazdaga.

See on linnamaastur, tõenäoliselt kõige igavam ja sõidurõõmukaugem auto. Minu Miata ja selle hiigelauto vahel pole praktiliselt midagi ühist, kuid vähesed olemasolevad sarnasused tekitasid huvi.

Esimene asi, mis silma hakkab, on selle mõõdud. See on suur ja selle proportsioonid tunduvad justkui suuremast autoklassist pärit. Pikk kapott, piilari kalle, mis ulatub otse esiratta keskele – see on kaunis. Vaimustav siluett. Ja seda ütlen ma linnamaasturi kohta!