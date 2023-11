Pariisis Citroëni ärisaladusi välja nuhkimas – ë-C3 lubab olla taskukohane elektriauto kõigile

Vahel lõhnab sedalaadi „tootearendus“ hoopis vajadusena meedia tähelepanu järele. Põhimõtteliselt annab see õigustuse tõsta tuhande või paari võrra ka auto hinda. Arusaadavalt jääb tarbija kanda lõpuks ka sellise arendusega kaasnev kulu. Kahtlemata on automarke ja kliente, kes selliseid arenguid ootavad, aga leidub ka mõistlikumat lähenemist.

Pööre kokkuhoidlikkusele ë-C3-ga ei ole tekkinud tühjalt kohalt. Eelmisel aastal tutvustas Citroën oma ideeautot Oli. Nime mõistmiseks tuleb natuke lingvistilisi harjutusi teha. Inglise keelt kõnelejatele kõlab see nimi nagu „All-e“ ehk all-electric. Maakeeli siis sedasi, et kogu mudelivalik on muutumas elektriliseks.

Küsisime, kuidas see võimalik on. Ja Citroën vastas, kui tutvustas oktoobri keskpaigas Pariisis oma uut viiekohalist väike-keskklassi luukpära. Uurisime lähemalt, kus on konks. Või kas üldse on konks.

Kusjuures, ë-C3 ei ole mingi arhailine kümne aasta tagusel tehnoloogial põhinev kahe inimese särtsumobiil, mille akud on peaaegu tinast ja laadimise aega tuleb mõõta päevades. Ë-C3 tehnilised andmed lubavad sõiduulatuseks korralikud 320 km ja 100 kWh kiirlaadijas käib 20-80% laadimine vähem kui poole tunniga, s.o 26 minutiga. Auto täismass ei ole hetkel teada, aga tühimass 1477 kg lubab kavandatavaid maksumuudatusi silmas pidades asetada ë-C3 üsna ahvatlevasse kaalukategooriasse.

Enam kui adekvaatne baasvarustus

Eelnev ei tähenda, et neljanda põlvkonna ë-C3 oleks lihtsalt ratastel värvitud metallkast ilma igasuguse elementaarse varustuseta. Kui loetleda olulisemaid, on baastasemel (Citroën nimetab seda You varustustasemeks) autol LED-esituled koos kaugtulede automaatikaga, tagurdusandurid ning püsikiirushoidik.

Baastasemel on olemas ka telefonidokk ja spetsiaalse äpi (My Citroën Play) vahendusel võimalus hallata telefonikõnesid, navigeerimist, muusikat. Ehk siis ekraan on küll kadunud, kuid seda asendab praktiliselt iga kasutaja taskus olev nutiseade.

Nutitelefonist on abi veel. My Citroën E-Remote rakendus võimaldab autot kaugjuhtimisega eelsoojendada või -jahutada, hallata laadimisgraafikuid, jälgida laadimisolekut ja näidata sõiduki asukohta. Tõsi, see on Connect Plus lisa ja kui palju see Eestis maksab ning kuidas see meil täpsemalt tööle hakkab, selgub hiljem.

Max varustustasemel saab olulisemast juurde puutetundliku 10,25-tollise ekraani, vihmasensori, elektriliselt kokkuklapitavad ja soojendusega küljepeeglid, juhiistme kõrguse reguleerimise, automaatse kliimaseadme, telefoni juhtmevaba laadimise, tagurduskaamera ja sõitjateruumis automaatselt tumeneva tahavaatepeegli. Siinkohal tunnustame – talvevarustus on meie oludes vajalik.

Kompromissid?

Taskukohane hind, mõistlikud varustuselemendid ja juhiabid, adekvaatne sõiduulatus, aku kiirlaadimine… kusagil ju peab olema kompromisse tehtud! Laurence Hansen (tootejuht ja strateegiadirektor) kinnitas lavalt, et kompromisse ei ole. Punkt. Analüüsiti klientide vajadusi ja 95% B-segmendi kasutajatest sõidavad päevas 80 km. Oodatakse lihtsust ja mugavust. Ja nii pandigi ë-C3 pusle kokku. Väiksem aku on kergem ja ka odavam nii toota kui kaasa vedada, kiirem laadidagi.

Aku hind on peamine võtmeküsimus. Uuenduslikult kasutab Citroën LFP (liitiumraudfosfaat) ehk LiFePo4 akutehnoloogiat. See on mõnevõrra odavam seni kasutatust, aga ka väiksema energiatihedusega. LFP-akusid kasutab näiteks Tesla Model 3 ja Model Y juures. Neid peetakse liitiumioonakudest ohutumaks, kuna LFP ei ole niivõrd tundlik ülekuumenemise suhtes.

