PROOVISÕIT | Arteon Shooting Brake – Volkswageni postriauto?

Arteon üllatas mind selles osas väga ebameeldivalt – 30-40% helitugevuse juures hakkab kogu sõitjateruum muusikaga kaasa nagisema, samal ajal kui kõlarid ise oma ülesannetega hakkama ei saa. Ja kuigi sellega võib harjuda, siis varustuse nappus kindlasti märkamata ei jää – autos on käsitsi reguleeritavad istmed, puuduvad pimenurgaandurid ning tagurduskaamera pilt on sama kehv kui 2018. aasta Kodiaqil, millega sõidavad minu vanemad. 360-kraadine kaamera puudub, aga võiks ju vähemalt ees olla? Ja kus on meeldiv meeleoluvalgustus?

Miks mulle see pettumuse valmistas? Väga lihtne – need valikud ei maksa ju midagi. Dacia Sandero 17 000-eurose hinna sees on ka pimenurgaandurid. Clio omab 22 000 hinna juures 360-kraadist kaamerat ja päris head muusikasüsteemi. Ja mõlemal neist autodest on meeleoluvalgustus. Need valikud on odavad ja nende puudumine Volkswagenis, mis ei ole odavauto, on minu jaoks mõistatus, mis riivab silma, kui olete oma elus proovinud rohkem kui ühte kaasaegset autot.