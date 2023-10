PROOVISÕIT | Mercedes-Benz GLC Coupé: kas hetkel kõige ilusam Mercedes?

Mercedesele omase tähistuse kohaselt – mida kaugemal tähestikus, seda suurem auto – paikneb GLC Coupé (koos GLC-ga ) GLB ja GLE Coupé vahel. Auto on ehitatud MRA2 platvormile, millel baseeruvad mitmed teisedki praegu toodetavad mudelid, sealhulgas GLC aluseks olev C-klass (W206).

Kõige ilusam Mercedes hetkel?

Mercedes-Benzi loetakse viimase kahe aastakümne suure moevoolu – kupeestamise – loojaks ja eestvedajaks. See trend algas “taksomersu“ muutmisega ärikliendile sobivaks CLS-iks nullindate alguses ning sai üleilmse hoo sisse koos lauge sabaga linnamaasturite võidukäiguga (mille pioneer oli BMW X6 ).

Puristid võivad loomulikult öelda, et sõna Coupé kasutamine viieukselise krossoveri juures on pühaduseteotus, kuid kuni Euroopa Komisjon pole andnud välja direktiivi selle kohta, kuidas autosid kutsuda tohib, teevad turundusosakonnad seda nii, nagu ostjaile meeldib. Ja kui annakski, siis “rahvusvahelistele klientidele“ müüdaks ikka, kuidas parasjagu vaja.

Kuna maitse üle ei vaielda, siis võib julgelt väita, et tegu on vaieldamatult Mercedese ühe ilusama, kui mitte kõige kaunima mudeliga hetkel. Tal puuduvad nii EQ-seeriale omane pontsakus kui GLA /EQA ja GLB/ EQB tagaosa disain – viimatimainitute puhul jääb mulje, et disaineri tööpäev sai enne läbi, kui auto valmis sai. See pole muidugi ainult Mercedesele iseloomulik.

Tehnilise poole pealt suuri erinevusi GLC-ga ei ole ning sisemus ja esiosa on neil autodel sarnane. Siiski on Coupé pisut pikem, laiem ja madalam kui tava-GLC. See parandab proportsioone ning lisab voolujoonelisust.

Autole eest otsa vaadates hakkab silma, et radiaatorivõre ei meenuta enam üldse võre, vaid on kaetud pisikestest kolmeharulistest tähtedest mustriga. Eesmine kaitseraud on rõhutatult massiivne ning kolmeharuline täht selle kohal nii suur, et sellest mööda vaadata pole võimalik.