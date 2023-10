KUULA | „Istmesoojenduse“ 177. osa: liikluskindlustuse seaduse muutmine torkab hobisõidukite omanikke

Enne aga räägime rallist - eelmise nädala lõpus kinnitati 2024 WRC kalender. Olulisi muudatusi on mitu, sealhulgas paraku ka Rally Estonia asendumine Rally Latviaga.

Liiklusest - Jõe ja Pronksi tänavad on lahti! Ilus on küll, aga... Mõned „agad“ siiski on. Kütuserubriigis tuleb arvestada, et tanklaketid lähevad vaikselt üle külmakindlamale diislile, mis hinda kergitama hakkab.

Mõned saated tagasi rääkisime parkimistasu tõstmisest Pärnus, nüüd vaatame Ühendkuningriiki ja tõdeme, et saaks ka hullemini.

Mida veel hullemini saaks? Ikka automaksu! Uus eelnõu ettepanek muudaks hea mõtte „kasutame ka vanad autod lõpuni“ halvemaks „kasutame juba Eestis olevad vanad autod lõpuni.“ Põhjuseid, miks see tark pole, on palju. Ja ei ole vast üllatav, et keskkonnaeesmärki ei teeni see tegelikkuses kuidagi.

Saate olulisimaks uudiseks on aga liikluskindlustusseaduse muudatus, mille järgi piisaks juba ühepäevasest poliisi lõppemisest, et rakenduks keskmiselt seitse korda (!) kulukam sundkindlustus. See lööb kas valusalt või mõttetu ebamugavusega muuhulgas hobisõidukite omanikke. Ja seda väikese seltskonna rumaluse tõttu!

Lisaks plaanitakse liikluskindlustus kohustuslikuks muuta ka kindlatele parameetritele vastavatele kergliikuritele. Mõte hea, olemasolev plaan selle teostamiseks... küsitav.

Uue Ühendkuningriigi uuringu kohaselt aga on moodsad autod saastavamad kui 10 aasta tagused. Mis selle tinginud on? Jälle üks tugev argument selle kohta, et uue auto ost ei ole lahendus keskkonnamuredele. Keskkonna jaoks on suurim probleem tarbija, kelle arvates on vajalik iga paari aasta tagant uus auto osta.

Ameerika Ühendriikidest on uudiseid nii San Francisco „isetaksode“ kui autotehaste töötajate ühingu UAW streikide kohta. Nädala Eloni rubriigis aga räägime, mis võib saada Euroopas Twitterist ehk X-ist ja kuidas on seis Tesla kolmanda kvartali majandustulemustega.