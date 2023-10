KUULA | „Istmesoojenduse“ erisaade: eestlaste toodetavad sõidukid on hinnas üle ilma

Alustuseks räägime sellest, mis tingis nõudluse sääraste sõidukite järele nagu Rolling Unit toodab - tegu on nö „lahtivolditavate“ konteineritega, mida saab nii vedukautole ehitatud kui ka haagise kujul. Kust pärineb tavapärasest „välja libisevast“ boksist erinev lahendus ja miks selle kasuks otsustati?

Kes oli esimene klient ja mis neile valmistatud sai? Mis on aga kõige keerulisem lahendus, mille kallal töötatud on või töö käib? Kas piiranguks on vaid kliendi kujutlusvõime ja eelarve?

Kas need sõidukid valmivad täielikult Eestis? Kui palju neid juba toodetud on ja kus need veel ringi vuravad? Mis tööstusharus need enim kasutust saavad?

Millises valdkonnas käib kõige kõvem rebimine ja kes on peamised konkurendid? Räägime ka natuke filmitööstusest, kus selliste sõidukite jaoks on kasutusviise eriti palju.

Mis edasi? Soovijaid on juba üle maailma, mis on prioriteedid? Mis valdkonnas on Rolling Uniti sõidukitel veel kasutamata potentsiaali ja kuidas erinevad globaalsed tegurid äri ja arengut mõjutanud on?

Maru Rolling Uniti lahtikäivate haagiste ja autode kohta saab rohkem teada siit, lisaks on neil ka oma Youtube’i kanal, kust saab ka visuaalselt paremini aimu, kuidas asjad töötavad.

Stuudios on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson, külas käis Holger Annus. Saadet saab kuulata allolevas pleieris. Külasta ka saate Facebooki- ja Instagrami-lehte, kust saad jooksvat infot automaailma kohta ning näha proovisõiduautodega seonduvat. Head kuulamist!

