INTERVJUU | Agneta Dahlgren: Renault jätkab naiste osakaalu suurendamist ettevõttes

Te olete naine autotööstuses. Kuidas te end selles äris tunnete? Kas sellest on teile päeva lõpuks rohkem kasu või kahju?

Mul on päris pikk karjäär selja taga. Ma olen olnud naine autotööstuses vähemalt 25 aastat ja kogu selle pika aja jooksul ei tundnud ma kordagi, et ma pole omal kohal. Autosid müüakse ju ka naistele ja me kasutame neid iga päev.

Ma arvan, et Renault on ettevõte, kes mõistis seda väga varakult ja me jätkame oma töötajaskonnas naiste osakaalu suurendamist.

Olete Aasta Naine 2016, mida see tiitel teie elus muutis?

Arvan, et see andis mulle võimaluse olla nähtavam, et mind näeksid ka nooremad naised, kes on juba autotööstuses, aga ka väljaspool seda. Ja loodetavasti sain võimaluse anda neile edasi oma kirge ja armastust autotööstuse vastu, et siia tuleks rohkem naisi.

Tegi see teie elu lihtsamaks või vastupidi?

Ausalt öeldes see ei muutnud eriti minu elu. Ma jätkan oma tööd ja vastutan selle segmendi eest, kus ma olin juba sel ajal. Nii et ma töötan endistviisi ning teen ilusaid autosid.

Liigume autode juurde. Renault’ disainikeelest pole kuigi lihtne aru saada. Kas see on teadlik lähenemine ning kui jah, siis miks?

Jah. Renault’s me loome disaini lähtuvalt brändi väärtustest, Renault on inimlik ja elav bränd. Soovime, et see oleks tõesti nähtav ja et te tunneksite seda autot nähes või autot kasutades. See pole igav disain.

Kujundusel peab olema isikupära, see peab olema inimlik, näitama inimlikku poolt.

Keegi ei taha teha igavaid autosid, kuid need on maailmas endiselt olemas. Kuidas see juhtub?

See pole Renault’, vaid üldine küsimus. Arvan, et see juhtub siis, kui strateegia pole piisavalt selge, kui sa ei tea täpselt, kuhu minna või kui tahad näiteks midagi liiga kiiresti turule tuua. Ma arvan, et endiselt leidub kaubamärke, mis teevad igavaid kujundusi.

Kui projekteerite autot, siis kui kaua võtab aega ideest kuni tootmise käivitamiseni?