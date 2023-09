PROOVISÕIT | 16 aastat teedel: armastuskiri Fiat 500-le

Rohkem muudatusi on toimunud tehnika rindel. 16 tootmisaasta jooksul – ja see on tõesti muljetavaldav vanus – on kapoti all olnud erinevaid mootoreid kahesilindrilistest kuni neljasilindristeni 0,9–1,4-liitrise töömahuga. Siin on tõesti, mida valida. Pakutakse isegi 1,3-liitrist diiselmootorit ja elektriversiooni! Võimsus varieerub 69-st kuni 180 hobujõuni Abarthi versioonis, millega mul on samuti õnnestunud sõita.

Ma ütleksin, et see on auto kõigeks. Selle meelde tuletamiseks võtsin nädalavahetuseks Fiat 500 aastast 2020, millel on 1,2-liitrine mootor ja käsikast.

Fiat 500-l on minu südames eriline koht. See imeline, armas, mitte tõsine, kuid väga karismaatiline auto oli minu kasutada aasta jooksul. Minu autoajalugu arvesse võttes on see üsna pikk periood. Selle aasta jooksul sai temast elav tõestus selle kohta, et ootamatul kombel sobib ta kõigeks — alates kaupade transportimisest kuni reisideni põhja.

Auto, mis mulle proovisõiduks anti, sarnaneb paljuski minu kunagise 2008. mudeliaasta autoga. Sama rool, istmed, juhtseadmed. Erinevused on detailides. Siin on panoraamkatus, mis lisab sõitjateruumi õhulisust. Poltrona Frau (kes töötab koos Ferrari, Porsche, Maserati, Alfa Romeo, Bugatti ja paljude teistega) toodetud Pelle Frau nahk on lihtsalt uskumatult meeldiv puudutada. Ja auto klassi arvestades ei valmistanud Beatsi helisüsteem pettumust.

Kõigi oma eelistega on Fiat 500 endiselt üks turu kõige taskukohasemaid autosid. Selles segmendis võib talle konkurentsi pakkuda vaid Dacia, kuid karismas ületab ta seda kindlasti. Kütusekulu on umbes 6 liitrit linnas, maanteel isegi vähem. Mahutavus on ka hea: kaks täiskasvanut tunnevad end suurepäraselt ja kui vaja, siis mahub ära ka neli inimest. Pagasiruum on väike, kuid kui tagaistmed kokku panna, mahub ära isegi suur last.