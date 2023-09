Müncheni automess IAA2023 Mobility – autonäituste tulevik?

Halb harjumus tutvustada oma toodangut väljaspool messiala ainult kutsutud külalistele tundub süvenevat. Nii näitas Volkswagen oma uut Tiguani, ID.7 ja Passatit omaette hoones ja Renault tõmbas katte Grand Kangoolt hoopis linna teises otsas. Kulude kokkuhoiu jaoks on see hea, autonäituste tuleviku jaoks väga halb.

Messi kahtlemata olulisim sõiduk oli BYD Dolphin. Mitte ainult seetõttu, et tegu on maailma suurima elektriautode tootja järjekordse sammuga Euroopa suunas, vaid ennekõike on tegu elektriautoga, mis oma hinnalt ühtegi konkurenti ei karda, makstes Hiinas meie rahasse ümberarvestatult umbes 10 tuhat eurot. Ka koos kõigi maksude ja muude kuludega oleks tegu ikkagi Euroopa odavaima täisväärtusliku elektrilise sõiduautoga.