Rimac Nevera püstitas Goodwoodi kiirusfestivalil uue rekordi

Tema sõnul on Goodwoodi mäkketõus üks hirmsamaid kohti, kus kiiresti sõita. Lisaks kitsale, tolmusele teele ja väljapoole kaldus kurvidele vaatab sõite ülekande vahendusel miljoneid inimesi ja kohapeal veel kümmekond tuhat juurde – seega pinge on peal.

Rimac Neverat toodetakse 150 eksemplari, aasta alguses püstitas see ühe päevaga 23 eri rekordit, sealhulgas 0-400-0 kiirendus ja pidurdus, mis vältas vaid 29,93 sekundit. Nüüdseks on Koenigsegg selle rekordi tagasi napsanud. Nevera kohta saab pisut rohkem lugeda siit .

Mäkketõusu üldrekord püstitati aga eelmisel aastal täiesti ulmelise McMurtry Speirlingu poolt, mida on kutsutud ka „beebi-batmobiiliks“. Ühekohaline ideeauto kasutab ventilaatoreid, mis auto alla hõrenduse tekitavad ja ta maha liimivad – peamine erinevus tiibadest-splitteritest-õhuhajutitest jne on see, et negatiivse tõstejõu suurus ei sõltu kiirusest. Speirlingu ventilaatorid suudavad juba kohapeal tekitada 2 tonni negatiivset tõstejõudu ja eritavad hävituslennukiga võrreldavat 120 dB müra.