PROOVISÕIT | Honda ZR-V: nimi autot ei riku

Honda ZR-V on uue Honda Civicu platvormikaaslane ja suur osa tehnoloogiast on neil sama. Hästi üldistades võiks öelda, et tegemist ongi kõrgeks kasvanud Civicuga. Nii suur sarnasus seab ootused kõrgele, sest Honda Civic on teadupärast 2023 Eesti Aasta auto ja pälvinud tunnustust mitmel pool mujalgi.

ZR-V on saadaval vaid e:HEV hübriidina ja kolme variandina Elegance, Sport ja Advance. Selle mudeli iseloomustuseks kasutab tootja märksõnu elegantne disain, kõrgkvaliteetne interjöör ja sõidukogemus, mis on ühtaegu kaasahaarav ning mugav. Selles on püütud ühendada sõiduauto ja linnamaasturi parimaid omadusi. Eesmärgiks on meeldida võimalikult paljudele eurooplastest autoostjatele. Arusaadav, C-segment on suur ja ahvatlev.

Puhtajooneline ja funktsionaalselt kaunis

ZR-V näeb tõesti kaunis välja. Sujuvajooneline rahulik disain, kus puuduvad teravad nurgad ja efektitsemine. Selles võib märgata sarnaseid jooni nii mõnegi (noobel)margi kujunduselementidega. Üldmulje on puhas ja elegantne, võib-olla isegi veidi sportlik.

Interjööris on silmas peetud nii esteetilist kui ka funktsionaalset kaunidust, sealhulgas head nähtavust, et miski ei takistaks juhi vaatevälja.

Linnamaasturite ja krossoverite üheks oluliseks tunnuseks on kõrgemal paiknevad istmed. ZR-V juhiiste on eripärane, sellel on pisut kõrgemale tõstetud, kuid olemuselt sõiduautolik isteasend. Minule isiklikult meeldis, sellisel istmel on sõidutunnetus oluliselt parem. Loodetavasti on see piisavalt „maasturlik“ laia ostjaskonna jaoks.

Nähtavus on hea, sellele aitavad kaasa suured peeglid ja kitsad A-piilarid, aga ka põhivarustuses olev tagurduskaamera. Näidikupaneel on selge ja hästi loetav. Istme ja rooli reguleerimisvõimalused on korralikud. Tagaistmel on samuti pisut sõiduautolik mugav isteasend ning pea- ja jalaruumi üle keskmist kasvu täiskasvanu kurta ei saa.

Interjöörimaterjalid loovad rahuliku atmosfääri. Üle armatuurlaua sirutuv meekärjemustriga ventilatsioonivõre on funktsionaalne ja kaunis lahendus.