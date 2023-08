KUULA | „Istmesoojenduse“ 169. osa: San Franciscos lubati teele täiesti mehitamata taksod

Kahjuks on riik otsustanud loobuda veapunktisüsteemist. Arutleme, miks see on kehv mõte - ja mida halba see otsus tegelikult meile ütleb. Käime üle ka mitmed liiklusseaduse muudatused, mis jõustuvad 2025. aastaks.

Nädala olulisimad uudised on seotud San Franciscoga. Ühelt poolt palub linnapea Elon Muski, et too jätaks Twitt... vabandust, X-i peakorteri sinna. Teisalt on sündimas ajalugu - Waymo ja GM Cruise said rohelise tule viia läbi täiesti mehitamata taksosõite. Kokku on SF-is umbes 500 autot, mis võivad päeval ja ööl nüüd kliente sõidutada ilma ühegi teise inimeseta autos - isegi ohutusjuhti pole tarvis.