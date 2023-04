Arhitekt ja füüsik Kaja Pae: kui tahame teadmispõhisemat maailma, peab see algama riigijuhtimisest

Oled juba aastaid tegutsenud teadusvõistluse „Rakett69“ kohtunikuna. Kuidas Sa saatesse sattusid ja mida see roll Sulle endale on pakkunud?

Kunagine hea kursusekaaslane füüsika bakalaureuseõpingute päevilt Aigar Vaigu kutsus mind 2015. aastal külaliskohtunikuks, see oli väga meeldiv kogemus ja 2017. aastast lõin kaasa juba põhikohtunikuna. Alles eelmisel aastal sain teada, et uuele kohtunikule oli tubli konkurss, ainult et konkureerijaid ei informeeritud.

Lühidalt öeldes on saates kaasalöömine mind ennastki kõvasti inspireerinud ja innustanud teadusega tegelema. Ehkki algselt oli küll mõeldud vast vastupidi. Tööga ma seda üldse ei võrdleks, „Rakett69“ saate tegemine on minu jaoks tõesti puhas rõõm. Eelvoorude ajal kuulame esimesel päeval läbi 100-140 noort. Võiks mõelda, et õhtuks oled surmväsinud, aga tegelikult on vastupidi – iga kord tunnen, et kui Eestis on sada niisugust noort, siis on meil lootust! Väga vahva on kandideerijatega kohtuda ja kuulda nende põnevatest huvialadest ja teadmistest.

Aastate jooksul on saate ümber tekkinud oma ökosüsteem – kogum sarnaseid inimesi, kellel on nii teaduse huvi kui ka tundlik ühiskondlik närv – nii et võttepäevad on alati äraütlemata nauditavad nii seltskonna kui ka mõttevahetuse poolest, millest on nii mõnigi kord kasvanud välja uued ettevõtmised.

Miks selline saade Sinu arvates oluline on?

Kuna tänavu jookseb juba 13. hooaeg, siis tänastel noortel on olnud võimalus „Rakett69“ saatele kaasa elades suureks sirguda. Eelvoorus noored kandideerijad ütlevad vahel, et nad on tõesti kõik saated ära vaadanud, mida nüüdseks on kokku üle kahesaja. Pole võimalik, et see ei jäta jälge. Üks mu tuttav humanitaaridest perekond ütles, et nad ei suuda rahuldada oma lapse teadushuvi, mida „Rakett69“ vaatamine tekitab. Sarnaseid näiteid uudishimu tekitamisest on õigupoolest palju ja ilmselt see ongi kõige tähtsam.