Energeetik Raine Pajo: mulle meeldib, et saan teha suure mõjuga asju

Osalesite teadusvõistluse „Rakett69“ saates kohtunikuna. Milline see kogemus oli - mis üllatas, mis pani kulmu kergitama?

Osalesin selles saates, kus oli teemaks elekter ning ülesanded olid välja mõeldud koostöös Eesti Energia ja Elektrileviga. Need ei olnud küll rasked, aga ka mitte väga kerged, pigem väga praktilised. Tänased energiahinnad on kõrged ja kõigi jaoks on oluline, kuidas säästlikult tarbida. Olen saanud erinevatelt inimestelt tagasisidet ja mulle on öeldud, et see saade oli üks huvitavamaid. Ta oli nii õige ajastusega, väga praktiline ja eluline.

Noortega olen ma kaua aastaid tegelnud „Tagasi kooli“ projekti raames ning mul on ka oma loengusari TalTechis, seega kohtunikurollis mul keeruline tegutseda ei olnud. Tiimid olid juba nii kogenud ja mul oli lihtsalt hea meel, et sain saatesse oma panuse anda. Ohutusülesanne oli keerulisem, aga energiamajanduse teema läks võistlejatele väga korda.

Ülesannete loomisprotsessis osalesid lisaks saate teadustoimetusele ka Elektrilevi insenerid. Kuidas see koostöö välja nägi?

Ülesannete loomine oli päris pikk protsess Elektrilevi ekspertide ning saate teadustoimetuse vahel. Esimesed saatsid esmalt oma ideed ja nägemuse ning kogenud teadustoimetuse liikmed vormisid need just sellele võistlusele sobivateks, et neid oleks nii põnev lahendada kui ka seda lahendamist televaatajal huvitav jälgida. Usun, et mõlemad osapoolsed said üksteiselt õppida ning ka vaatajad võisid rahule jääda.

Olete ka ühe finalisti mentor. Kuidas see teekond on kulgenud? Mida sel laupäeval finaalis oodata võib?

See on olnud tõeliselt huvitav teekond. Oleme Martiniga pea 10 päeva olnud nagu kaks venda, nii palju sõnumeid ja telefonikõnesid ei ole ma ammu üheltki inimeselt saanud kui temalt ning seda kellaajast sõltumatult.