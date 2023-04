Füüsik ja saatejuht Aigar Vaigu: kõik hädad saavad alguse rumalusest

Näiteks räägiti, et õli ei saa veega kustutada. Aga miks, seda ei seletatud. Seega oli vaja see järele katsetada. Korjasin siis õlikanistritest põhjad kokku ja olin koduõue ehitanud varem tuleaseme, kus selle õli põlema panin. Vaatasin, et kas seda saaks veega kustutada. Pika varre otsa tehtud kopsikuga valasin vaikselt põlevale õlile vett peale. Koheselt lõi leegi ülesse ja oli katseliselt tõestatud, et tõepoolest ei maksa õli veega kustutada. Aga miks? - selle mõistmiseni läks veel veidi aega, kuniks õppisin vedelike tiheduste ja keemistemperatuuride kohta. Ja päriselt, ärge seda kodus järele proovige. Kui õli peaks pannil süttima, siis selle kustutamiseks tuleb kasutada tulekustutit või väiksema leegi korral panna pannile kaas peale – tuli kustub, sest hapniku pealevool lakkab.

Mulle meenuvad mingisugused vestlused sõpradega. Näiteks mingil ajal tahtsid kõik sportlasteks saada, ajal mil Erki Nool oma tegusid tegi. Mingil ajal tahtsime kõik ettevõtjateks saada ja mul on alles isegi kaustik, milles olid erinevad toote- ja teenuseideed kirjas. Üks oli näiteks selline, et teha jalgratta pakika peale kiirkinnitusega pehmendus, et siis oleks pakikal mugavam sõita. Need olid pigem episoodilised mõtted, mingit pikemaajalist unistust konkreetsest ametist mul siiski ei olnud.

„Rakett69“ ja selle ümber olevad tegevused annavad elule sügavama mõtte, mis tähendab seda, et see on meie võimalus teha tulevik meie järeltulevate põlvede jaoks paremaks. Ma tean ja põhjendatult usun sellesse, et meie tuleviku kvaliteet on otseselt määratud meie hariduse kvaliteediga. See saade on minus moodus sellesse tulevikukvaliteeti panustada. Ühiskondades, kus haridus on au sees ja haridusse investeeritakse, on inimeste elu parem ja õnnelikum. Kõik hädad saavad alguse rumalusest.

Mis on elu mõte? Elu mõte on elada mõtestatud elu. Kui me saame midagi teha tulevaste põlvede jaoks, siis on meie elu olnud mõtestatud.

Asjade küsimine ja nendest aru saamine ning soov asjadest aru saada on see, mis vanemad kaasa on andnud. Ära jää rahule sellega, kui öeldakse, et nii lihtsalt on ja nii peabki olema, vaid küsi alati miks. Eks see on mulle elus ka probleeme tekitanud, kui ma liiga palju olen küsinud, aga pikas vaates on see kasulikum, kui mitte küsida. Vanemad õpetasid ka seda, et tuleb olla lugupidav ja teisi austada, sest siis tahavad inimesed sinuga koostööd teha. Koostöö on tegelikult see, mis võimaldab meil päriselt midagi olulist korda saata.

Mul tekkis huvi põnevate tehniliste lahenduste vastu väga väiksena ja mäletan, et see vana kirjutuslaua sahtel, mis kodus minu kasutuses oli, sisaldas kõiksugu tehnilist materjali. Aga millalgi põhikoolis leidsin raamatukogust Jakov Perelman’i raamatu „Huvitav füüsika II“ ja see raamat tekitas minus teadliku huvi füüsika vastu. Raamatus aruleti paljude tuntud ulme- ja põnevuskirjandusest tuntud nähtuste ja tehniliste leiutiste toimimise ning võimalikkuse üle. Ja siis tekkis vaikselt mõistmine, et füüsika tundmine avab justkui uue dimensiooni, uue vaate maailmale. Pärast seda oli raamatuid lugeda ja filme vaadata palju põnevam.

Mul on olnud õnne, sest kõik õpetajad, kellega ma olen ühel või teisel moel kokku puutunud, on mind mingil moel positiivselt mõjutanud. Kõige suurema mõjuga olid õpetajad, kes olid oma aine suured fännid. Nemad suutsid seda välja tuua, mis selle aine olulisus on ja miks me seda õpime.

Treffneris on koridori seinale kirjutatud sõnad „Non scholae sed vitae discimus„ ehk „Mitte kooli, vaid elu jaoks õpime“. See on mõte, mida peaks meeles pidama ja mõistma igaüks, kes hariduse vallas tegutseb. See aitab õpilastel hoida õppimise motivatsiooni ja eristad olulist ebaolulisest, õpetajatel ja õppejõududel kujundada oma õpetamise meetodeid ja õppeaine sisu, koolijuhtidel mõista oma rolli ja haridusametnikel ning poliitikakujundajatel leida need teemad, mis päriselt tegelemist vajavad.

Me ei õpi ju keelt selle jaoks, et täita tuludeklaratsiooni või kirjutada etteütlusi, vaid selleks, et lugeda ja kirjutada luulet, lugeda ilukirjandust, lugeda teiste mõtteid ja avaldada oma ideid, arvamusi ning tundeid ja seejuures teha seda kooskõlaliselt ja süstematiseeritult. Kui see osa kaduma läheb või sellest ei räägita, siis muutub keel tuimaks ja motivatsioon õppida kaob.

Miks Sulle füüsika meeldib?

Looduses, elus ju ei ole füüsikat, keemiat, bioloogiat jne. On üks terviklik süsteem. Me oleme defineerinud erinevad suunad, et kirjeldust elust hoida võimalikult lihtsana ja seega paremini mõistetavana. Mõnes kohas on see piir väga selge. Sageli aga üsna ähmane ja kõik oleneb sellest, mis nähtus parasjagu huvi pakub.

Hea on maailmast aru saada ja füüsika on tegelikult üsna lihtne võrreldes paljude teiste distsipliinidega. Füüsika õpetab maailma mõistmist läbi mudelite. Õpetab lihtsustama keerukaid süsteeme nii palju kui parasjagu vajalik. Samas peab aga tõdema, et matemaatika kasutamise oskus on kriitilise tähtsusega. Ja ju sellepärast tundubki füüsika väga keeruline, sest matemaatika teadmised on tihti nõrgad või lausa puudulikud. Mõnes teises valdkonnas on kehva matemaatikaoskust võimalik nii teiste kui ka enda eest väga pikalt varjata.

Miks on äge tark olla?

Tark on ikka äge olla, sest parem on aru saada kui mitte aru saada.

Jamasid tuleb iga päev uksest ja aknast sisse. Pigem olla jamas inimestega, kes on targad, võimelised leidma lahendusi ja neid jamasid siis ka lahendama. Kui saad olla teistele see kaaslane, kes oskab keerulisi ja probleemseid olukordi lahendada, siis sul on rohkem sõpru, kellega koos ägedaid asju teha.

Teadusuuringud viitavad sellele, et targemate inimeste elu on parem, õnnelikum ja pikem. Targad inimesed oskavad oma eluga paremini hakkama saada.

Mida lisaks „Rakett69“ saatele veel teha saaks, et noori teadus- ja tehnoloogiavallast huvituma panna?