„Rakett69“ toimetaja Liisi Mölder: naudin lugude jutustamist

Minu jaoks on oluline, et „Rakett69“ on rohkem kui lihtsalt telesaade. Ma olen nende aastate jooksul näinud, kuidas see saade on reaalselt mõjutanud noorte huvi loodus- ja reaalteaduste vastu ja kuidas neid erialasid üldiselt vaadatakse. Mul on iga kord päris uhke tunne, kui ma kuulen, kuidas Raketi ülesandeid kasutatakse koolis õppematerjalina või tehakse koolides-kodudes Rakett69 võistluseid, keegi on proovinud mõnda prototüüpi järele teha või on saanud mingi hea nipi sellest saatest. See näitab, et „Rakett69“ jõuab televisioonist kaugemale ja on vajalik meie ühiskonna arengus. Ma mäletan eredalt seda hetke, kui minu esimestel Raketi katsetel noored rääkisid, kuidas saade on neid positiivselt mõjutanud, kuidas nad tahavad näidata, et tark olla on lahe ja teadlased võivad ka superstaarid olla. See andis kinnituse, et me teeme midagi väga olulist, millel on reaalne mõju, ja see tunne on ka see, miks ma seda saadet teen.