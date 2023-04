POOLFINAAL PEETUD | Selgusid „Rakett69“ finalistid!

Esimeses ülesandes tuli teadustaibudel juhtida panka ning hallata krediidiportfelli ehk välja anda ettevõtete kinnisvara- ja äriarenduslaene ning eraisikute tarbimislaene. Majanduse suuna määras loosiratas ning laene tuli välja anda 20-aastase perioodi jooksul. Perioodi lõpuks kõige väiksema krediidikahjuga osaleja pälvis võidu ning pääses esimesena finaali. Esialgu proovisid võistlejad riske hajutada ning kõiki kolme tüüpi laene „välja anda“ üsna võrdselt, kuid Joosep tabas esimesena, et eraisikute tarbimislaenud on kõige riskantsemad. See strateegia tõi talle ka võidu ning esimene finaalikoht oli tema.