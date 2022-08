Hyundai katsetab esimest nelikveolist ja elektrilist N-autot

Kuigi järgmisel aastal on tulekul Hyundai esimene elektriline N-auto – Ioniq 5 N, pole selle kohta just väga palju detaile teada. Pole ühtegi põhjust, miks see ei peaks olema nelikveoline – kuid on selge, et Hyundai arvates saaks elektrilise nelikveo ja oma E-GMP platvormi suutlikkust veelgi parendada.

Selleks on ideeauto RN22e, mis põhineb Hyundai ja Kia ühiselt kasutataval E-GMP platvormil, mis võimaldab elektriajameid paigutada nii esi- kui tagateljele. RN22e-d kutsub firma „veerevaks katselavaks“ ning selle alustaladeks on kurvisuutlikkus, rajavõimekus ning igapäevane kasutatavus. Ideeauto eesmärk on kompida E-GMP platvormi piire ning testida tehnoloogiaid, mis peaksid uutele N-autodele jõudma.

RN22e põhineb Ioniq 6-l ja kasutab Kia EV6 GT elektriajamite edasiarendusi, tippvõimsus on siiski sama – esiteljel 160 kW (215 hj) ja taga 270 kW (362 hj). Veojõu jagamine toimub tagateljel e-TVTC ehk elektrooniliselt juhitud topeltsiduriga diferentsiaali vahendusel.

See võimaldab ka sõidurežiimi, mis populaarsust kogunud alates viimase Ford Focus RS -i debüüdist – just, drift-mode! Hyundai versioon kannab nime N Drift ning see teeb täpselt seda, mida nime põhjal arvata võiks – muudab kontrollitud külglibisemiste hoidmise lihtsamaks. Veojõudu jagades eelistatakse parasjagu seda tagaratast, mis libisemist pikendaks, ja esirattaid lülitatakse vedama vaid stabiilsuse huvides ja minimaalselt – näiteks siis, kui libisemisnurk läheb liiga suureks, rooli nurk on maksimaalne ja esiveo lülitus on tarvilik pirueti vältimiseks.

Numbritest olulisem – jahutus, pidurdus ja elamus!