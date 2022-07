Suured muutused: VW AG tegevjuhiks saab Herbert Diessi asemel Oliver Blume

VW AG sõnul astub Diess tagasi ühisel kokkuleppel ning Blume võtab töö üle 1. septembrist. Blume kanda jääb ka Porsche juhtimise roll, tema abiks saab endine VW AG finantsjuht Arno Antlitz.

Herbert Diess osteti Volkswagenisse 2015. aastal. Enne BMW-s töötanud mees saabus keerulisel ajal – natuke enne Dieselgate’i ilmsikstulekut. Kuigi oma nelja juhtimisaasta jooksul on Diess suutnud läbi suruda väga jõulise elektrifitseerimisstrateegia, on tema juhtimisviis ajanud suusad risti paljudega.

Volkswageni pingutused elektrisõidukite vallas on „vanade“ autotootjate seas suurimad ning Diessi on kiitnud ka Tesla tegevjuht Elon Musk. Tesla edestamine ja maailma suurimaks elektriautotootjaks saamine on seni ka VW üks suurimaid eesmärke.

Kuigi Diessi käe all alustati suuremahulist akude tootmist ning tema sai ka toetuse Porsche aktsiate turule paiskamiseks (planeeritud käesoleva aasta viimasesse kvartalisse), põhjustas firmasisest hõõrumist tema konfliktialdis juhtimisstiil ning ta vihastas välja nii omanikke, aktsionäre kui ametiühinguid.

Diess sõnas näiteks, et „VW on nagu vanade lagunevate tugistruktuuridega tanker, mida on hädasti uuendada vaja.“ Ta tõotas tervet kontserni moderniseerida ja kiiremini uuendada. Porsche ja Piechi perekonnad, kellele kuulub 31,4% VW AG aktsiaid, nõudsid aga muutust hoopis grupi eesotsas.

„Herbert Diess on viinud terve grupi elektromobiilsusele üle mineku valmidusse. Tänu temale on VW AG suurepärasel positsioonil edasiste muudatuste jaoks,“ kirjutasid Wolfgang Porsche ja Hans-Michel Piech. Ning kuigi veel hiljuti toetasid mõlemad perekonnad Diessi ja aitasid tal toime tulla tihedate konfliktidega mõjuvõimsate töötajate esindajatega, viis mitme võtmeprojekti ebaedu ning töötajate rahulolematus paratamatu järelduseni: Diessi aeg on ümber.