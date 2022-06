Proovisõit | Ford Mustang Mach-E: kas ilu suudab päästa maailma?

Kui ülesandeks on ristata metsik preeriahobune rammusa piimalehmaga, siis eeldatava tulemuse üle saaksid kriitikud ilmselt veel kaua hambaid teritada – aga Fordi inseneridel oli selg vastu seina ning nad vedasid neile pandud koorma auga välja. Nende töö resulteerus autos, mis on konkurentsitult kauneim (sealjuures ka fotogeeniline!) läbi meie mitme proovisõiduaasta, kuid seejuures jahmatavalt praktiline ning kannab teenitult Mustangi nime. Müts maha!

Moodne ja ruumikas

Sisenedes püüab esimese asjana pilku tõeliselt suur keskekraan (15,5“). See ületab ootusi – toimetab kiirelt ja kuvatav pilt on teravam kui konkurentide väiksematel infolustisüsteemidel. Ainus, mida kriitikud üksmeelselt ja õigustatult välja tõid, on füüsiliste nuppude nappus ning menüüde keerukus – nii tuleb eesliikuva rondi sinise suitsupilve sissehingamise vältimiseks liikuda täiesti ebaloogilisse kohta menüüs ning alles seejärel saab õhuliikumise siseringlusele suunata. Otseteed on alati head!

Kõige olulisem teave kuvatakse aga juhi ees paiknevas digitaalses (kitsas) pardaarvutis (10,2“). Esiklaasinäidikut pole küll saada, aga see-eest paigaldab Ford siia kvaliteetse B&O helisüsteemi (560W) kümne kõlariga. Viimane andis testis laitmatu tulemuse ja olnuks ka imelik teistsugust oodata.

Mach-E on ehitatud Fordi uuele GE1 platvormile, mis erinevalt mitmest konkurendist (näiteks Volkswagen, Toyota) tagab tänu kõrgepingeaku nutikale asetusele nii juhile kui kõrvalistujale ohtralt pea- ja õlaruumi ning kahetasemeline keskkonsool võimaldab väikesi asju mugavalt ära paigutada. Ka tagaistmel on piisavalt jala, pea- ja õlaruumi, vaid keskel istuja puhul tuleb teha pisut kompromisse. Kuid nagu enamiku selliste autode puhul, on kolmekesi taga istumine pigem erand kui reegel.