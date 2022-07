Proovisõit | Nissan Juke Hybrid – mässaja või ontlik täiskasvanu?

Põhjuseid armastamiseks on Juke’i 12-aastase ajaloo jooksul välja käidud üsna erinevat laadi. Ekstravagantne disain. Põnevad proportsioonid. Pöörased esituled. Mootorratta kütusepaagist inspireeritud keskkonsool. Või hoopiski ülisportlik Nismo mudeliversioon.

Ükskõik, mida Juke’i disainerid ja turundajad eristumiseks välja mõtlesid, alati leidus ohtralt ostjaid, kes need veidrused rahakotiga hääletades palavalt heaks kiitsid. Teate ju küll seda tarkusetera, et miljon inimest ei saa eksida.

Aga nagu elus ikka juhtub, sai ka see eksperimenteeriv mässuline 2019. aastal täiskasvanuks ja vahetas irriteeriva välimuse märkimisväärselt rahulikuma ja rafineerituma vastu . Ja taas edukalt. Seetõttu oleks imelik, kui teise põlvkonna Juke elektrifitseerimistrendiga kaasa ei läheks – nii rebel ei saa ju tänapäeval ometi olla.

25% rohkem võimsust, bensiinimootoriga võrreldes kuni 40% väiksem kütusekulu linnasõidul. Linnasõit võib kuni 80% ajast olla puhtelektriline. Paigaltvõtt alati ainult elektri jõul. Säästlik, kuid endiselt ikkagi see särtsaka-vürtsika karakteriga Juke, mida ostjad ootavad, tutvustas tootespetsialist Carl Hallencreutz autoajakirjanikele peetud esitlusel.

Juke’i hübriidjõuallikas on valminud Nissani ja Renault’ ühistööna. Nissanilt spetsiaalselt hübriidsüsteemi jaoks loodud 1,6-liitrine 69 kW/94 hj ja 148 Nm bensiinimootor ja 36 kW/49 hj 205Nm elektriajam, kokku 105 kW/143 hj. Renault’ panuseks on 1,2 kWh vesijahutusega akuplokk ja 15 kW generaatorkäiviti ning multimode käigukast, millel on 2 käiku elektriliseks ja 4 käiku fossiilseks sõiduks.