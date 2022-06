Pilk peale, käsi külge: Toyota bZ4X sobib ka maastikule

Kõigepealt uustulnuka keerulisevõitu nimest. Esmapilgul seosetuna tunduv kombinatsioon näib pärinevat juhuslike tähtede ja arvude generaatorist, kuid nii see pole. Lühend bZ tuleneb sõnadest „beyond Zero“ ja tähendab nullheidet (ja tulevikuvisiooni kohaselt sellest „kaugemalegi“ minekut), 4 tähistab sõiduki suurust ja X sümboliseerib selle linnamaasturlikku kerekuju. Oodata on teisigi elektrilisi bZ-mudeleid, millest järgmine on tõenäoliselt Highlanderi mõõtu bZ5X linnamaastur.

Kas esimene vasikas läheb aia taha või mitte, on keeruline prognoosida, ehkki praegu tundub esiklaps siiski aedikusse jäävat. Elektriautode olemuslik sarnasus (iseloomutus, kui soovite) tähendab järjest karmimat konkurentsi, kus määravaks hakkavad muutuma mitte objektiivsed näitajad ja numbrite võrdlus, vaid saabumas on turundajate unistus: üha enam müüakse teenuste paketti, mitte pelgalt autot – ning siin on Toyota positsioon tugev.

Kapoti all klassikaliselt

Kasutusel on uus, oma olemuselt tüüpiline elektriautode jaoks loodud modulaarne platvorm eTNGA, millele saab hiljem toota nii väiksemaid kui suuremaid sõidukeid. See tagab madala raskuskeskme ja jäigema kere, sest põranda all paiknev akupakk on kandev element. Platvormiga kaasneb ka väga pikk, pea kolmemeetrine teljevahe ning ruumikas, sileda põrandaga sõitjateruum. Samale platvormile on ehitatud ka sõsarmudel Subaru Solterra .

Uus bZ4X on saadaval nii esi- kui nelikveolisena (põhikonkurendi ID. seeria baasmudelid on tagaveolised). Neist esimest liigutab 150-kilovatine sünkroonmootor, mille pöördemoment on piiratud 265 Nm juures, teisel on mõlemal teljel 80 kW jõuallikad, mis kokku annavad 218 hobujõudu ja 337 Nm.

Tavatult väike erinevus esi- ja nelikveolise mudeli võimsuse vahel tuleneb tõenäoliselt soovist teha vahe sisse tehniliselt sarnase Lexus RZ450e-ga . „Sada“ jõuab kätte vastavalt 7,5 või 6,9 sekundiga ning maksimaalne kiirus on piiratud 160 km/h juurde.