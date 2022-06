Proovisõit | Scania P230 elektriveok – esimene Eestis, aga kindlasti mitte viimane!

Samanimelise maakonna järgi nime saanud, kuid nüüdseks Rootsi pealinna lähistele kolinud 130-aastane autotootja on valmistanud nii mootorrattaid, kergetanke kui raudteeveeremit. Viimased aastakümned on möödunud aga veoautode tootmise tähe all, olles ühtlasi Volkswageni grupi üks kroonijuveele. Kui Dieselgate’i järgsel ajal oli arutluse all mõne ärisuuna või kaubamärgi müük, siis Scaniast ei oldud nõus loobuma mitte mingil juhul. Eks see räägi iseenda eest.

Firma uus täiselektriliste veoautode põlvkond põhineb selle juba klassikalistel nurgakividel nagu modulaarsus, jätkusuutlikkus ja säästlikkus, mis on võrreldav tavalistelt veokitelt oodatavaga. Uusimate elektriliste veoautodega kaasneb kogu Scania tugi koos vajalike teenustega, mis muudavad need lihtsalt transpordivahendist terviklikeks lahendusteks koos laadimise, finantseerimise, kindlustuse ja hooldusega.

Lisaks ilusatele turunduslikele argumentidele (sõiduki väike keskkonnajälg jne) on tegu päriselt töötegemiseks mõeldud veoautoga. Piirangud on arusaadavalt olemas – ainult 300 kWh mahutavusega kõrgepingeaku peab toitma 130 kWh / 100 km tarbimist (ideaaltingimustes). See tähendab omakorda, et Tallinnast välja veok tõenäoliselt sõitma ei hakka, sest näiteks ühe jutiga Tartusse jõudmine võib päriselus küsitavaks osutuda.

Elektri-Scania registrimass on 27 615 kg, millest pea pool ehk 13 555 kg on auto enda mass ning 14 060 kg kandevõime, erinevus diiselmootoriga veoauto omast on umbes tonn kandevõime kahjuks ja auto ise ligi tonni võrra raskem. Veoauto peamine omadus ehk praktilisus on jõuallika muutusega üllatavalt vähe kannatanud ja see annab tulevikuks päris palju lootust.