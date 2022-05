Proovisõit | Ford Explorer – suur tükk Ameerikat euroopalikus kastmes

Viimased aastad on toonud neile aga suurepärase rakenduse. Üha karmistuvad süsinikutrahvid panevad tootjad sundseisu – elektrifitseeru või sure, sest vesinikautode ühe kümnendi jooksul massidesse jõudmist ei usu vist ka nende arendajad ise.

Pistikhübriid on pääsetee

Euroopa ja Ameerika vaheline autokaubandus on olnud pikalt esimese poole kaldu ning mitme ookeanitaguse suurtootja brändi siit lahkumine on seda vaid süvendanud. Üksikud suured pikapid pole suutnud üldpilti muuta. Siin tulebki mängu hübriidtehnoloogia.

Võimalus sõita osa teekonnast elektri jõul on loonud võimaluse tuua veidi kohandatud kujul siia autosid, millest muidu võiksime üksnes unistada, ehkki Saksa “suure kolmiku” vastu minna on üritanud paljud, edulugu on senini ette näidata vaid Lexusel.

Ford on mõistetavalt muutuva maailmaga kaasa läinud. Suure hurraaga alanud “One Ford” poliitika on vaikselt kalevi alla pandud – uut Mondeot Euroopas ei näe ja needki sõidukid, mis siiapoole ookeani jõuavad, emiteerivad väga vähe süsinikdioksiidi, vähemalt paberil.

Siin osutubki päritolu Exploreri suurimaks tugevuseks, sest suure “ameeriklase” võlu on tema teistsuguses olemuses. Majasisest konkurentsi pole vaja karta, sest stiilne Edge saabus Euroopasse kõrgete ootustega, kuid on vaikselt lahkumas ning Eesti automüüjate valikust teda enam ei leia. Ka Ecosport taandub sinna, kuskohast tuli, koos järjekordset kinnitust saanud teadmisega, et globaalse mudeli loomine on keeruline ja võib mõnikord ka mitte õnnestuda.

Tõeliselt suur

Mõned sentimeetrid üle viie meetri pikkusena kvalifitseerub Explorer ka oma kodumaal täismõõtu maasturiks, ehkki üksnes kolm liitrit mootori töömahtu paneb tõsimeelse ameerika raua austaja kergelt muigama. Aga Euroopas on omad reeglid ja arusaamad asjadest ning kuna Cadillac Escalade’i kohta võib automüüja kodulehel üksnes värvilisi pilte vaadata ja Chevrolet on meie turult margina ammu kadunud, võimaldab see suurel Fordil siin segamatult laiutada. Ja ruumi vajab ta selleks kõvasti.