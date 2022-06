Värske(m) Subaru Forester: auto peabki olema nagu kodu!

2019. aastal liinilt maha veerenud uus „foreka“ põlvkond oli järjekorras juba viies. Koroona-aeg on ühismälust aastate veeremise justkui kustutanud, sestap tuli minu jaoks üllatusena, et juba on aeg värskenduskuuriks – ma pole veel jõudnud otsustada, kas mu järgmine sõiduvahend on uus Forester või Outback!

...sest emb-kumb Subaru see on, vana subaristi enam tantsima ei õpeta, palun andeks Toyota ja Volvo, kes te ju ka mu suured lemmikud olete. Võibolla ülejärgmise ringiga jõuan mõne sportliku iluduseni, Suprani või Volvo sõsarmargi Polestari elektrilise rõõmurullini, aga arvata, et sel päeval kui viimane alaneja sugulane oma pikad koivad mu söögilaua alt ära tõmbab, on Taevasõel saanud käima e-WRX-i liini ja... jälle tuleb teiste lemmikute ees andeks paluda.

Subarul on midagi, mida pole ühelgi teisel – ja ma ei räägi siinkohal boksermootorist, mille rahuliku hääle une pealt ära tunnen isegi siis, kui bokserile on e-võru ümber jala pandud. Ma ei räägi ka kvintessentsist, WRX STI-st, mille uuest põlvkonnast võime siinmail vaid unistada. Räägin hoopis ehedusest ja kohanemisvõimest, mis on olemas kõigil kolmel mudelil, mida Eestis praegu müüakse. Subaru on päris asi.

Kuigi ma ei ütle ära viietärnihotellide üüratuist sängidest ja pidulikest õhtusöökidest, ununeb luksus niipea kui tähistaevas pähe kukub või on kuskil mõni lumehang, kuhu varbad mõnulema pista. Subaru kõlab minu ja mu meelsusega hästi kokku. See tunne, kui istun rooli, on kodutunne, kõlagu see kuitahes veidralt.

Paaripäevane proovisõit värskendatud Foresteriga kinnitas mu veidrana mõjuvat Äratundmist: uuendused on viienda gene nelikveolisele kodutundele vaid kasuks tulnud, pehmem vedrustus ja nutikad pakiruumilahendid ahvatlevad ette võtma pikemat (loodus)reisi ning telki pole vaja kaasa vedada kui näiteks kolmekesi minna – aga nüüd kõigest järjekorras!

Värske Foresteri tunned ära tuledest