Proovisõit | Dacia Jogger asjatult ei longi

Ent üks olulisemaid küsimusi, mida Karl-Eduard Salumäe küsis – millist Briti automarki ma taga igatsen. Üsna kõhklemata vastasin ma, et igatsemist väärib Morris.

Seoseniite tõmmates tuleb tõdeda, et kahe automargi – Dacia ja Morrise – filosoofia ja lugu on üpris sarnased. Võibolla just sel põhjusel olen nii tänaseks kadunud Morrise kui ka praeguse Dacia väga suur sõber.

Kahe Maailmasõja vahelisel ajal oli Morrise hiilgeaeg ning Morris sai tuntuks selle poolest, et selle nime all ehitati lihtsaid ja vastupidavaid autosid ning seda kõike veel soodsa hinnaga. Morrisest sai eelnimetatud põhjustel 1924. aastaks UK suurim autotootja ning hõivati 51% UK autoturust.

Dacia ei saa küll suurtest turuosadest rääkida, sest ajad ja kombed on ligi sajandi jooksul muutunud – keskmine tarbija peab ikka välja paistma ja naabrist parem olema, mistõttu odavauto Dacia paljudele ei kõlba, isegi kui see objektiivselt igati kabe on.

Kuid selle loo kontekstis on tähtis, et Dacia teeb sisuliselt sedasama, mida omal ajal tegi Morris – toodab lihtsaid, taskukohaseid, usaldusväärseid ja asjalikke autosid. See on sümpaatne filosoofia ning ainuüksi see teeb need automargid minu jaoks toredaks.

Järjest head ja üha paremad autod

Küsimus ei ole üksnes sümpaatias. Ka objektiivselt on eriti viimase otsa Daciad äärmiselt head autod ning turu kõige soodsam hind on muutumas pigem boonuseks, mitte ostueesmärgiks iseeneses.

Täna esindusest välja vurav Dacia on küll sama filosoofiaga – olla turu kõige odavam tarbimisvääriline auto – ent tohutult erinev sellest Daciast, mis näiteks 2004. aastal osteti.

Eelkõige on koostekvaliteet muutunud kaasaegseks, mugavust ja tehnoloogiat on kamaluga juurde tulnud, turvalisust ka, aga seda mitte nii palju. Lisaks on tänased Daciad isegi nägusad – mingi disainer on käe pihta pannud. See kõik kokku on väga hea!