Proovisõit | Uuenenud Volkswagen T-Roc – kas lihtsalt pisut kõrgem Golf?

Küll aga pole teada, kas Volkswageni mudeligamma on koostatud nii tihedana kliendi segadusse ajamiseks – või hoopis sellest hoolimata? Ka kõige keerukamate nõudmistega ostjale leidub sobiva suuruse ja varustusega auto, et välistada ümber mõtlemine ja konkurendi salongi jalutamine. Samas ajab see pea segi – ühe inimese soovidele vastavaid autosid on mitu isegi sama margi all, kontsernist rääkimata ja Volkswagen T-Roc paikneb nende seas üsna keskel.

Väga tagasihoidlikud muudatused

Nagu Volkswageni grupis viimasel ajal kombeks, ollakse müügihittide uuendamisel reeglina üsna ettevaatlikud ja see on väga hea. Mõnikord minnakse aga kohustusliku uuendamise käigus (sest klient nõuab alati midagi uut) head paremaks tegema ja see ei ole siis enam nii hea. Seetõttu on mõistetav, et müügisaalidest kaduv Golf (hetkel tootmises olev mudelipõlvkond jääb viimaseks) nõuab endale asemikku konservatiivse kliendi jaoks – ID-mudelid jäävad veel pikalt üksnes entusiastide pärusmaaks.

Pressiteadete kohaselt toimusid peamised muudatused sisemuses ja elektroonikas. Proovisõidu tulemusena võib öelda, et sedapuhku vastab turundusinfo tõele, mõlema puhul on tehtud vähemärgatavaid, kuid olulisi täiendusi. Kui varem jättis sisu veidi odavamapoolse mulje, siis nüüd on asi parem ja ka veidi nõudlikumat juhti miski enam ei häiri.

Uuenenud on pea kõik juhiabid ja püsikiirushoidjale lisandus ennetusfunktsioon (jälgib auto asukohta kaardil ja võtab enne kurvi ise kiiruse maha, õnneks välja lülitatav). Harjumuspärast kasutuskogemust need abilised siiski ei sega ning töötavad vaikselt taustal, mitte ei sunni juhti nendega kogu aeg maadlema (aitab püsida virgena, kuid viib tähelepanu liiklusest eemale).