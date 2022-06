KUULA | „Istmesoojenduse“ 123. osa: kaugtöö tegijatel Teslasse asja pole

Selle nädala saates: linna vahel liigub ikka veel naastrehvidega autosid… ja ka Veli tunnistab, et pole patust puhas; jälle tuleb ära mainida kütusehind ja rääkida maksudest; mida aga on ameeriklastel nutta?

Positiivsema poole pealt – kätte on jõudnud suvi ning autoüritusi tuleb üha rohkem: juulis toimub Youngtimer camp; Eestis käis trobikond Dodge Vipereid; Volvo klubi korraldas järjekordse väljasõidu; misasi on aga Best Lap, kus Veli nädalavahetusel käis?