Proovisõit | Pilk peale, käsi külge: Renault Megane E-Tech

Finantsosakond polevat sportversioonist suurt midagi arvanud, kuid 2020. aasta keskel sai Renault endale uue bossi – Luca de Meo – ja oma teisel tööpäeval olevat ta öelnud mõlemaid prototüüpe näinuna: “Tehke lihtsalt see üks.” Ta osutas sportvariandile.

Kogemus maksab – Renault on tänaseks müünud üle 400 000 elektrilise auto, mis on läbinud kokku ligi 100 miljardit kilomeetrit, ja sel kogemusel on väärtus. Selle jooksul on suurandmete põhjal hoolikalt analüüsitud nii aku kui ka omaniku käitumist, ent ilma privaatsuse riiveta.

Renault’ turunduskommunikatsioonis on aspekt, mis šokeerib oma aususega. Uue E-Tech puhul isegi ei püüta rääkida akude brutomahutavusest (täiesti kasutu fakt), vaid ainult kliendile kättesaadavast ja kasutatavast netomahtuvusest. Olukorras, kus iga kilovatt-tund on kriitilise tähtsusega, on selline aus lähenemine erakordselt kiiduväärne. Kõigil palun eeskuju võtta!

Ei mingit maasturlikkust!

Üks on selge – igavaid autosid ei saa tänapäeval mitte keegi toota. Sel juhul pole vahet, mis tuksub kapoti all või kui modulaarne on platvorm – neid lihtsalt ei osteta ja ongi kõik. Uus Megane E-Tech on sellest puudusest prii, jagades põhja peatselt saabuva Nissan Ariyaga, kuid olles vaid 4,2-meetrisena ligi 30 cm lühem. Erinevalt viimasest on uus Megane alati rangelt esiveoline.

Tegu on 90ndatel esitletud mudeli viienda põlvkonnaga, mida Renault on alati rõhutatult positsioneerinud C-segmenti ehk Golf-klassi. Mis viimasest nimetusest lähitulevikus saab, on teadmata, sest üks maailma enimostetud automudeleid saab lähiaastatel ajalooks – kuid see on juba ühe teise loo teema.

Pakiruum on sügav ning mahutab tänu sellele lausa 440 liitrit, kapoti alt neile lisa leidmata. Tagumisi istmeid alla klappides siledat pinda ei teki, edasi-tagasi liigutada ei anna ja seljatoe kallet muuta samuti mitte. Koostekvaliteedi kohta on hetkel vara midagi öelda, kuid munakivitesti saadame auto siis, kui saame selle Eesti igapäevaelus proovile panna.