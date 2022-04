Toyota investeerib uue sisepõlemismootori arendusse 357 miljonit

Troy tehas Missouri osariigis saab 101,5 miljoni euro suuruse rahasüsti, et võimaldada ka ridaneljade plokikaante tootmist. Jacksoni tehas Tennessee osariigis saab 33,5 miljonit, et tagada ridanelja mootoriplokkide tootmise võimekus.

Kõige väiksem, umbes 15 miljoni euro suurune investeering läheb Kentuckys asuva Georgetowni tehase olemasolevate tootmisliinide paindlikkuse täiendamiseks. See tehas suudab aastas toota 600 000 mootorit.

Kuigi Toyota tegeleb autotööstuse hetkeseisu arvestades nii mõnegi ebatavalise projektiga (näiteks vesinikpõlemismootorid nagu see või see), on kõvasti panustatud ka elektriautodesse. Detsembris esitleti oma esimest, Subaruga koostöös loodud elektriautot bZ4X.