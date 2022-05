Tallinna linnavalitsus lubas enne valimisi ehitada kauaoodatud kergliiklustunneli - tegelikult lihtsalt vassiti

Kõnealuse, nüüdseks renoveeritud viadukti alt saavad autod lausa mööda nelja sõidurada pidi raudtee alt läbi kihutada: kesklinna suunas on radu kolm ja vastassuunas lookleb üks ühistranspordirada. Jalakäijad, rulatajad ja jalgratturid on surutud liikuma aga niivõrd kitsale äärerajale, et seal ei mahu kaks jalakäijatki teineteisest mööda, rääkimata sellest, et seal ratta seljas sõita saaks.