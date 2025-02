EKSPERT VASTAB | Miks on Eestit turvav Challenger 2 tank tegelikult Ukraina sõja kõige viletsam nüüdisaegne lääne tank?

Suurbritannia annetas Ukrainale 14 Challenger 2 tanki, millest 12 on endiselt rivis Ukraina õhudessantvägede 82. brigaadis. Esimene tank hävis 2023. aasta suvel Robotõne juures toimunud lahingus ja teine Kurski oblastis augustis 2024. Kuigi Challenger 2 on Briti armee ainus tank (koos Briti üksustega teenivad need tankid ka Tapal) ning seda kasutati edukalt ka 2003. aasta USA juhitud Iraagi kampaanias, ei ole see Ukraina jaoks kuigi sobilik. Sellele viitavad mitu probleemi, mis puudutavad tanki liikuvust, kaitset, relvastust ning üldist kasutegurit lahinguväljal.

Üks suurimaid puudusi on tanki piiratud liikuvus. Challenger 2 kaalub 71 tonni, kuid selle mootor on ainult 1200-hobujõuline, mis tähendab, et masin on oma suure massi kohta alajõuline. Ukrainas, kus lahingud toimuvad sageli pehmel ja mudasel pinnasel, tähendab selline ebapiisav võimsus probleemi. Tankid jäävad kergesti pehmesse pinnasesse kinni ning vajavad teiste tankide või evakuatsioonimasinate abi, et edasi liikuda. Lahingutingimustes pole aga selline asi alati võimalik, mistõttu võib kinni jäänud tank muutuda vaenlase tule all haavatavaks. See omakorda piirab Challenger 2 kasutusvõimalusi Ukrainas, kus kiirus ja manööverdusvõime on lahinguväljal otsustava tähtsusega.