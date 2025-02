VIDEO | „Ülevärvitud S-300.“ Ukraina hävitas venelaste 130 miljoni eurose õhutõrjekompleksi. Mida see endast kujutab?

Ukraina armee on väidetavalt hävitanud sõjas esimese õhutõrjesüsteemi S-350 Vitjaz, mis on üks moodsamaid ja haruldasemaid Vene armee õhutõrjesüsteeme. Tegemist on Venemaa sõjamasina jaoks olulise relvaga, mida on seni Ukrainas harva nähtud. S-350 on mõeldud kaitseks lennukite, droonide, tiibrakettide ja mingil määral ka ballistiliste rakettide vastu ning on võrreldes vanemate S-300 süsteemidega märkimisväärselt mobiilsem ja mitmekülgsem. S-350 hävitamine on Ukraina jaoks oluline edu, sest Venemaa on püüdnud seda kasutada oma õhukaitsevõime tugevdamiseks rindejoonel, kus see on pidanud kartma intensiivseid raketi- ja droonirünnakuid.