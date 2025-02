VIDEO | Ukraina õhujõud pühkisid venelaste üksuse minema koos Kurski oblasti külaga, kasutades „peenikesi pomme“. Mis need on?

Ilmselt kasutati rünnakus täppisjuhitavaid pomme, Ameerikas toodetud small diameter bomb’e (SDB) ehk GBU-39-id, mida Ukraina MiG-29 hävitajad suudavad kanda neljakaupa. Need 113-kilosed pommid suudavad tänu lahtikäivatele tiibadele ja GPS-juhitavale sihtimisele tabada sihtmärke kuni 100 kilomeetri kaugusel, kui need vabastatakse lennukilt suurel kõrgusel. Lennukile ja lendurile on oht minimaalne. Kuid kuna Ukraina MiG-29 hävitajad lendavad Venemaa õhutõrje vältimiseks madalal, et jääda radarikiirtest allapoole, on nende pommide tegelik ulatus Ukraina sõjas väiksem.