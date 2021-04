Linnapea Kõlvart tunnistab: Tallinn pole jalgrattateede osas tasemel

„Ma arvan, et seda tuleb tunnistada, et arvestades mõni teise - eriti Põhja-Euroopa - riigiga või pealinnaga, et tõepoolest rattateede infrastruktuur ei ole Tallinnas veel vajalikul tasemel arendatud," ütles linnapea täna hommikul intervjuus Vikerhommikule.

Kõlvart ei olnud samas nõus sellega, et rattateede osas midagi ei ole tehtud.

„Et tegelikult meie peamine probleem - seda kõik näevad ja tunnistavad - on kesklinn. Linnaosades jalgrattateede võrgustik tasapisi areneb. Mis on tõepoolest puudu, on keskne osa, et siduda. Seal on ka kõige vähem ruumi, mida tuleb jagada," rääkis linnapea.

Kõlvart ütles, et linna esimeseks prioriteediks on ühistransport ning jalakäija ja jalgrattus alles tulevikus.

„Meil on plaan. Ja see on nii pikaajaline strateegiline plaan kui ka lühiajaline plaan. Lühiajalist plaani soovime viia ellu juba sel aastal. Juba sel suvel tulevad niinimetatud kiirlahendused kesklinnasm," ütles ta. „Aga tulevikus: iga suurema tee rekonstrueerimine - nagu seesama Jõe tänava rekonstrueerimine - toob ka jalgrattatee taristu tänavapildile. Ja seda juba sellisel viisil, mis peab rahuldama ka selliseid inimesi, nagu teie."

Samas, hetkel on palju kriitikat toonud kaasa näiteks Paldiski maantee raudteealuse tunneli remonttööd. See on tunnel, kus autoga saab neljal rajal läbi kihutada, jalakäijatele ja jalgratturitele on jäetud aga vaid poole meetri laiune seinaäärne. Ning midagi ei muutu selles tunnelis ka seoses remonttöödega.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik selgitas Fortele, et linnal siiski on plaanis rajada Paldiski maantee viadukti juurde ka kergliiklustunnel.

„See ei tule aga täpselt viadukti kõrvale, vaid pisut Endla tänava poole, kuna vahetult viadukti kõrvale ei olnud võimalik seda rajada. Tunneli ehitusega saab alustada peale seda, kui raudtee ehitusjärg seda võimaldab ehk elektrikaablid on eest ära tõstetud," ütles Vesiallik.