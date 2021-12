Mercedese autopiloot sai maailmas esimesena kasutusloa

Esmakordselt maailmas on koos teiste autodega saanud õiguse osaleda maanteeliikluses uued Mercedes-Benzi autod, millel on 3. taseme autonoomne sõidusüsteem Drive Pilot. Selle „debüüt” maanteel leiab aset järgmisel aastal.

Mercedes-Benz on varem pakkunud erinevaid automaatseid abisid nagu adaptiivne püsikiiruse hoidja ja sõidureahoidja. Kuid need olid SAE Internationali kvalifikatsiooni kohaselt autonoomia 2. taseme süsteemid. See tähendab, et kuigi auto suudab ise kiirendada, pidurdada ja juhtida, peab inimjuht siiski tehnikat kontrollima.