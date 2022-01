Ratsa rikkaks Teslaga? USA häkker väidab, et kaevandab oma autoga krüptovaluutat 800 dollari eest kuus

Elon Musk ise positsioneerib Tesla elektriautot sageli kui „ratastel arvutit”, mistõttu pole üllatav, et häkkerid vaatavad seda ka sellest aspektist. Üks neist, Siraj Raval San Franciscost, rääkis intervjuus CNBC-le, et muutis oma 2018. aasta Tesla Model 3 kaevandusplatvormiks. Selle abiga kaevandab ta bitcoine ja ethereumi oma sõnul 400–800 dollari eest kuus.

Raval jagab uhkusega pardaarvuti häkkimise skeemi, mis iseeneseks selliseks otstarbeks eriti ei sobi ning selleks pidi ta kaitse välja lülitama, ühendama graafikakiipe ja protokolle muutma. Tesla elektriskeemid osutusid Ravali sõnul sobivaks, mille tõttu varieeruvad krüptoraha igakuised kaevandamiskulud vahemikus 30–60 dollarit - see tähendaks, et ettevõtmine tasub end küllaga ära.

Nüüd plaanib Raval käivitada moderniseeritud Teslal põhineva „taksoteenuse”. Plaan on masinad muuta robotiteks ja panna need sõitude vahepeal krüptovaluutat kaevandama. Eksperdid on mehe plaanide suhtes skeptilised - häkkimise ja kaevandamise skeem ise on üsna toimiv, kuid 40 000–100 000 dollarit maksva auto kasutamine sellises režiimis pole mõtekas. Pealegi tühistab selline sekkumine garantii ja kaevandamise eesmärgil uue Tesla ostmine ei tasu ekspertide sõnul ära.