Tesla Model S Plaid tegi Nürburgringil seeriaelektriautode rekordaja

Kuulus Nürburgringi põhjasilmus, tuntud ka kui Roheline Põrgu, on pikalt olnud koht, kus autotootjad oma masinaid katsetavad. Rohkem kui 20-kilomeetrine rada (olenevalt konfiguratsioonist kas 20,6 või 20,8) sisaldab igasuguseid kurve, kaldeid, tõuse ja languseid ning on auto juhitavusele tõeline proovikivi.

Tesla on juba viimased paar nädalat Nürburgringil platsis olnud, autot katsetanud ja rekordit püüdnud. Eile tviitiski firma tegevjuht Elon Musk saavutatud tulemuse:

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

Rekordisõiduks oli rada suletud, seega kasutati ka pikemat 20,8 km konfiguratsiooni. Auto olevat täielikult tehaseseades, kuid varsti on plaanis külge kruvida keraamilised pidurid, mõned aerodünaamilised lisad ning alla panna rajarehvid.

Siin on video teisest, pisut aeglasemast 7:35 ringist:

Ajaga 7:30,909 on Tesla käes nüüd seeriatootmises elektriautode rekord – nimekirja teisele kohale sai puksitud Porsche Taycan Turbo, mis märkis eelmisel aastal maha aja 7:42. Tõsi, Taycanist on ka veelgi kangem Turbo S mudel – näis, kas Porsche korjab visatud kinda ja tuleb uuesti proovima.

Napilt käegakatsutav on ka neljaukseliste seeriaautode rekord, mis kuulub ajaga 7:27,8 AMG GT63 S-ile. Tõsi, Jaguar XE SVR Project 8 on veel pea kümme sekundit kiirem, kuid sellel autol on tagaistmete asemel turvapuur ning see pole päris aus.

On veel mõned elektriautod, mis Plaidist palju kiiremad: NIO EP9 (6:45,9) ja VW ID.R (6:05,336). Esimest toodeti vaid mõnikümmend ning see ei kvalifitseeru seeriaautoks, ID.R aga on võistlusauto.