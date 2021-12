Tesla tõi Apple'i nöökimiseks müügile midagi kasutut ja kallist – ja see müüs mis mühises!

Et kõik täpselt ära rääkida, peame ajas veidi tagasi liikuma. Tehnoloogiahiid Apple üllatas oktoobri keskel sellise uudistootega nagu Polishing Cloth (ülaloleval pildil).

See on ametliku tootelehe väitel pehme mitteabrasiivsest materjalist lapp, mis puhastab ohutult ja tõhusalt iga Apple'i seadme ekraani. Allääres on näha ka varjatud Apple'i logo. Maksab USAs 19 dollarit, Eesti edasimüüjad küsivad selle eest hv.ee osutusel praegu vähemalt 24,99 eurot.