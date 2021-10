Hiina võib sajandi keskpaigaks kaotada poole oma elanikkonnast

Hiinas elab ligi 1,45 miljardit inimest, mis teeb sellest maailma suurima elanikkonnaga riigi. Teine on jõudsalt 1,4 miljardile lähenev India. Kolmas on ligi 333,5 miljoniga USA.

Uuringu autorite sõnul on põhjust uskuda, et Hiina rahvaarv võib kahaneda järgneva 45 aasta vältel poole võrra – kõige varem juba sajandi keskpaigaks.

Seda põhjustavad nii elanikkonna vananemine kui inimeste soovimatus lapsi juurde teha, kuna elu on kallis ja riigi toetusest vanematele jääb väheks. Valitsus võib ju nüüd lubada perekonda kolme last (mitte kaht nagu varem) ning on püüdnud majutust ja haridust odavamaks teha, aga sellest ei piisa.

Hiina elanikkonnas on lapsi ja enam kui 60-aastaseid nüüdseks juba üsna võrdselt – vastavalt 17 ja 18 protsenti. See on teadaolevalt esimene kord läbi aegade, kus 60+ vanuses hiinamaalasi on rohkem kui lapsi.