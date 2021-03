Söö vähem liha, elad kauem tervena – sellel on üllatav (ja haisev) põhjus

Kindlasti tuleks silmas pidada asjaolu, et väävlit sisaldavatel aminohapetel on oluline roll organismi kasvamise juures, mistõttu lastele pole väävlisaldusega aminohapete poolest vaene toiduvalik soovitatav.

Võib tunduda kummaline, et taoline toksiline gaas aitab meie tervist hoida, kuid see omadus võib pärineda väävligaasirikka atmosfääriga ürgsel Maal elanud algelistelt eluvormidelt.