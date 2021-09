Kliimakriisi äärel: praegusest alates oleks mõistlik jätta kaevandamata peaaegu kogu maailmas leiduv süsi

Need prognoosid pärinevad University College Londoni uurijate teadusajakirjas Nature ilmunud uurimusest .

Maailma juhtivate söeeksportijate Indoneesia ja Austraalia jaoks tähendab see 95% looduslike söevarude hülgamist hiljemalt aastaks 2050.

Lisaks peab maailm toime tulema nafta ja gaasilise metaani 60% võrra vähesema kaevandamisega (see hinnang hõlmab ka juba töös olevate kaevandusprojektide mahtu).

Isegi kui see kõik õnnestub, on meil vaid 50% tõenäosust hoida temperatuuri maailmas kasvamast vähem kui 1,5 °C võrra. Selleks, et šansse parandada, tuleks maakamara alla jätta veelgi rohkem süsinikku.