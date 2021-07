Kas maailmas on üldse kedagi, kes poleks teatud mõttes sisserändaja?

Võimalusele, et nüüdisaegsed khoisanikeelsed rahvad põlvnevad otse algupärastest inimestest, kes kodukandist mitte kunagi välja ei rännanud, viitavad kaks tõika: nad elavad piirkonnas, kus tõenäoliselt arenesid esimesed inimesed, ja nende geneetilise mitmekesisuse määr on väga kõrge.

Esiteks ei saa tingimata väita, et Aafrika lõunapiirkond üldse on inimkonna sünnikodu. Mõnede teadlaste arvates arenesid esimesed inimesed hoopis Ida-Aafrikas; kummaski piirkonnas pole välja kaevatud piisavalt arheoloogilisi tõendeid, et väita täie kindlusega, et just seal elasid inimliigi esimesed esindajad.