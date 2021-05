KATKEND RAAMATUST | Seiklusreis pandeemia ajal: Hispaaniasse raamatut kirjutama!

Kell on 21 õhtul. Avastan end inimtühjast Arlanda lennujaama terminalist, mille alumisel korrusel on politseijaoskond ning mille kõik perimeetrid on suletud. Kuigi terminal on suur, ei ole sealt mingit väljapääsu oma edasilennule Hispaania suunal, mis väljub hommikul kell 6 kõrvalterminalist.

“Mis mõttes eskordite tagasilennule. See tagasilend läheb ju täpselt samast terminalit, kust minu edasilendki. Äkki saaksite mind siiski eskortida plaanipärasele Hispaania lennule? See ei tekitaks ju absoluutselt mingit lisariski. Lisaks, mu Covid test on tehtud ilusti Hispaaniasse sisenemise reeglite järgi – 72 tundi enne riiki sisenemist,” teen veel viimase katse oma valvureid ümber veenda.

Ma ei maga terve öö. Ma kirjutan ja teen videosid sellest eriskummalisest seiklusest selles eriskummalises maailmas. Olen sisimas isegi natukene rõõmus – võtsin ju selle reisi ette just sel põhjusel, et koguda inspiratsiooni ning testida veelkord läbi käitumismudeleid ja strateegiaid, millest kõnelen oma peatselt valmivas raamatus "Välis-aastad: Kuidas välismaal elades kasvada parimaks versiooniks iseendast" ("ExpatYears: How to Grow Into Your Best Self While Living Abroad").