Ravimiamet: Eestis müüdavate vaktsiinide võime LAVi ja Brasiilia tüve tõrjuda on kuni kümme korda väiksem tavapärasest

Pfizeri toodetava Comirnaty (mRNA-) vaktsiini tõhusus algse viirustüve (D614G) poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 95%.

„Uute tüvede puhul on laborikatsetes täheldatud vaktsineerimise järgselt tekkinud antikehade väiksemat neutraliseerimisvõimet. UK tüve puhul on neutraliseerimisvõime jäänud enam-vähem samaks, kuid Brasiilia tüve puhul vähenenud 6,7 korda. LAV tüve puhul on samuti näidatud 7,6 korda väiksemat antikehade neutraliseerimisvõimet," seisab ravimiameti hinnangus.

Astra Zeneca toodetava Vaxzevria viirusvektoril põhineva vaktsiini tõhusus algse viirustüve poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 60%.