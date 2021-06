Kahtlus: koroonavastane vaktsiin võib tuua südamehäda (tihti päris noortele)

Kaks adenoviiruse-põhist koroonavaktsiini (tootjad vastavalt AstroZeneca ja Johnson & Johnson) on mäletatavasti kogunud halba mainet vereklombi-ohu tõttu – mida paistab esinevat üliharva , aga siiski.

The New York Times kirjutab, et asjatundjad uurivad nüüd juhtumeid, kus võib leiduda seos inimesele koroonavaktsiini manustamise ning müokardiidi (südamelihasepõletiku) või perikardiidi (südamepaunapõletiku) ilmnemise vahel.