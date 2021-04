Teadus kinnitab: inimesed sõna otseses mõttes ei oska õigel hetkel vait jääda – või vestlust jätkata

Teadusajakirjas PNAS avaldatud uurimus kinnitab, et vestlused ei lõppe peaaegu kunagi siis, kui mõlemad osapooled seda soovivad— ja et inimesed suudavad vaid väga harva õigesti hinnata hetke, mil vestluspartner keskustelu lõpetada tahaks.

Kuna suure tõenäosusega on väär iga oletus selle kohta, mida teine inimene soovib, on mõistlikum jutuotsad kokku tõmmata juba esimesel korral, kui see sobilik tundub, kuna parem on jätta vestluskaaslane pigem soovima vestluse jätkumist, kui kannatamatult ootama selle lõppu.

Suurema osa minevikus korraldatud vestluse-teemalistest uuringutest on läbi viinud keele- või ühiskonnateadlased. Psühholoogid on vestluseid uurinud peamiselt muudel eesmärkidel, näiteks analüüsimaks, kuidas inimesed kasutavad sõnu kellegi veenmiseks.

Mõned uuringud on analüüsinud fraase, mida inimesed vestluse lõpetamiseks kasutavad, kuid pole keskendunud sellele, millal need on välja öeldud.

"Psühholoogia on alles praegu hoomamas, et vestlemine on tõeliselt huvitav ja fundamentaalne sotsiaalse käitumise vorm," nentis üks uurimuse autoreist Adam Mastroianni.

Vestlemise dünaamika uurimise eesmärgil korraldas USA teadlaste töörühm kaks eksperimenti. Esimese raames küsiti 806 veebiküsitluses osalejalt, kui kaua kestsid mõned nende viimatistest vestlustest.

Enamik neist vestlustest peeti elukaaslase, pereliikme või sõbraga. Vestluses osalejatel paluti üksikasjaliselt täpsustada, kas vestluse käigus ilmnes hetki, mil nad soovisid, et vestlus lõppeks, ning hinnata seejärel perioodi, mis lahutas neid vestluse tegelikust lõppemisest.

Teises katses jaotasid uurijad 252 katsealust kahest teineteisele võõrast koosnevatesse paaridesse ja palusid neil 1–45 minuti vältel rääkida, millest tahes.

Hiljem küsiti neilt, millal nad soovisid, et vestlus lõppeks, ja paluti ära arvata, millal vestluskaaslane võis sama soovida.